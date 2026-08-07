Dank offener Außenfransen, die speziell an Rändern oder rund um Stuhl- und Tischbeine eine sehr gute Grobschmutzaufnahme und Staubbindung ermöglichen, eignet sich der waschbare, 80 Zentimeter breite Staubmopp aus 100 Prozent Baumwolle von Kärcher insbesondere zur Trockenreinigung von glatten Flächen in stark überstellten Bereichen wie in Schul- und Besprechungszimmern. Auch die kurzen, offenen Fransen im zentralen Reinigungsbereich verfügen über ein hervorragendes Staubrückhaltevermögen – eine Eigenschaft, die sich durch eine leichte Befeuchtung mit einer Sprühflasche oder den Einsatz eines staubbindenden Produkts noch weiter verbessern lässt. Der Staubmopp Baumwolle mit 80 Zentimeter Breite ist zur Verwendung mit dem Staubmopphalter 80 cm vorgesehen.