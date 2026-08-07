Classic Baumwolle Staubmopp 80 cm
Waschbarer Staubmopp aus Baumwolle, 80 cm breit, zur trockenen oder nebelfeuchten Reinigung auf allen glatten Belägen. Ideal für überstellte Flächen wie in Schul- und Besprechungszimmern.
Dank offener Außenfransen, die speziell an Rändern oder rund um Stuhl- und Tischbeine eine sehr gute Grobschmutzaufnahme und Staubbindung ermöglichen, eignet sich der waschbare, 80 Zentimeter breite Staubmopp aus 100 Prozent Baumwolle von Kärcher insbesondere zur Trockenreinigung von glatten Flächen in stark überstellten Bereichen wie in Schul- und Besprechungszimmern. Auch die kurzen, offenen Fransen im zentralen Reinigungsbereich verfügen über ein hervorragendes Staubrückhaltevermögen – eine Eigenschaft, die sich durch eine leichte Befeuchtung mit einer Sprühflasche oder den Einsatz eines staubbindenden Produkts noch weiter verbessern lässt. Der Staubmopp Baumwolle mit 80 Zentimeter Breite ist zur Verwendung mit dem Staubmopphalter 80 cm vorgesehen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|CLASSIC
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|80
|Material
|100% Baumwolle
|Textilienmaterial
|Kein Mikrofaser
|Herstellungsart
|Gewebeträger / Rücken mit aufgetufteten Schlingen
|Waschtemperatur (°C)
|max. 60
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 150
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B) (mm)
|800 x 130
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Boden - Trockenreinigung