Der Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm von Kärcher bietet eine effiziente 2-in-1-Kehrlösung: Einerseits verfügt er über eine spezielle Borstenstellung, die auch an schwer zugänglichen Stellen den Schmutz zuverlässig entfernt. Andererseits ist er mit einer einfach sauber zu haltenden Gummilippe ausgerüstet, die sich mühelos an jede Bodenbelagsart anpasst. Durch das sehr geringe Gewicht des Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm ist er auch hervorragend zum einhändigen Kehren geeignet. Mitgeliefert wird ein Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz, der um 90° kippbar ist und sich in dieser Position einrasten lässt.