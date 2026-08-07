Handfeger und Kehrschaufel
Universell einsetzbare Kehrgarnitur bestehend aus Kehrbesen und Kehrschaufel. Farbe: Blau.
Ideal zum Auffegen losen Schmutzes geeignete, universell einsetzbare, robuste Kehrgarnitur. Bestehend aus Kehrbesen mit stabilem Griff und Kehrschaufel. Farbe: Blau.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD / CLASSIC
|Farbe
|Blau / Gelb
|Material
|PP / PET
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|335 x 231 x 98
|Abmessungen, verpackt (mm)
|335 x 231 x 98
Videos
Anwendungsgebiete
- Kehren