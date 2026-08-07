Handfeger und Kehrschaufel

Universell einsetzbare Kehrgarnitur bestehend aus Kehrbesen und Kehrschaufel. Farbe: Blau.

Ideal zum Auffegen losen Schmutzes geeignete, universell einsetzbare, robuste Kehrgarnitur. Bestehend aus Kehrbesen mit stabilem Griff und Kehrschaufel. Farbe: Blau.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD / CLASSIC
Farbe Blau / Gelb
Material PP / PET
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 335 x 231 x 98
Abmessungen, verpackt (mm) 335 x 231 x 98
Handfeger und Kehrschaufel

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Anwendungsgebiete
  • Kehren