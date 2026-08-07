Grobschmutzange 100 cm
Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.
Die 100 Zentimeter lange Greifzange eignet sich ideal zum rückenschonenden Aufsammeln von Grobschmutz. Die ergonomische Ausführung des Müllgreifers trägt damit unmittelbar zu einem Plus an Arbeitssicherheit bei.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Aluminium / PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.3
|Länge (mm)
|1000
|Abmessungen, verpackt (mm)
|1040 x 160 x 270
Anwendungsgebiete
- Boden - Trockenreinigung
- Kehren