Acryl Moppbezug Dusty MultiLink
Acrylmopp für Dusty MulitLink.
Verstellbarer Staubmopp-Halter für die manuelle Reinigung. Ideal für das schnelle und präzise Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen in Bezug auf Höhe, Tiefe, Neigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Oberflächenbeschaffenheit
|Multidimensional
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Material
|Acryl
|Waschtemperatur (°C)
|max. 40
|Waschempfehlung (°C)
|40
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 80
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 80
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung