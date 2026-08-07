Acryl Moppbezug Dusty MultiLink

Acrylmopp für Dusty MulitLink.

Verstellbarer Staubmopp-Halter für die manuelle Reinigung. Ideal für das schnelle und präzise Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen in Bezug auf Höhe, Tiefe, Neigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Oberflächenbeschaffenheit Multidimensional
Schmutzart Lose Verschmutzung
Material Acryl
Waschtemperatur (°C) max. 40
Waschempfehlung (°C) 40
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 80
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 80
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung