Dusty MultiLink

Bis zu 240° verstellbarer Acryl-Staubmopp mit U-Öffnung und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.

Verstellbarer Staubmopp-Halter für die manuelle Reinigung. Ideal für das schnelle und präzise Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 410 x 60
Abmessungen, verpackt (mm) 410 x 60 x 90

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Dusty MultiLink

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Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Trockenreinigung
Zubehör