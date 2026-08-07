Dusty MultiLink
Bis zu 240° verstellbarer Acryl-Staubmopp mit U-Öffnung und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.
Verstellbarer Staubmopp-Halter für die manuelle Reinigung. Ideal für das schnelle und präzise Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|410 x 60
|Abmessungen, verpackt (mm)
|410 x 60 x 90
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Videos
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung