MF-Bezug, biegsamer Staubwedel, blau, 60 cm
Mikrofaserbezug (60 cm) für Staubwedel von Kärcher. Ideal zum Staubwischen an schwer zugänglichen Stellen – insbesondere im Zusammenspiel mit unserem flexiblen Halter.
Zum trockenen Staubwischen auf Schränken, in Bücherregalen, hinter Radiatoren und an vielen weiteren, schwer zu erreichenden Stellen: Mikrofaserbezug (60 cm) für Staubwedel von Kärcher. Während des Entstaubens lädt sich der Bezug statisch auf, sodass Staub, aber auch Haare und anderer Schmutz daran haften bleiben. Optimal nutzbar in Verbindung mit passendem, flexiblen Halter sowie optional einem Kärcher Teleskopstiel.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED
|Schmutzart
|Lose Verschmutzung
|Material
|100% PET
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 350
|Menge (Stück)
|1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Trockenreinigung