Zum trockenen Staubwischen auf Schränken, in Bücherregalen, hinter Radiatoren und an vielen weiteren, schwer zu erreichenden Stellen: Mikrofaserbezug (60 cm) für Staubwedel von Kärcher. Während des Entstaubens lädt sich der Bezug statisch auf, sodass Staub, aber auch Haare und anderer Schmutz daran haften bleiben. Optimal nutzbar in Verbindung mit passendem, flexiblen Halter sowie optional einem Kärcher Teleskopstiel.