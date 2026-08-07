Einwascherbezug MF 35 cm
Einwaschbezug aus Mikrofaser.
Einwaschbezug für alle Kärcher Einwascher Träger. Ideal zur traditionellen Verwendung.
Merkmale und Vorteile
Hochwertige Wischbezüge
- Kurze Scheuerfasern gewährleisten eine rückstands- und streifenfreie Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (cm)
|35
|Textilienmaterial
|PET
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Länge (mm)
|390
|Abmessungen, verpackt (mm)
|390 x 10 x 65
Anwendungsgebiete
- Fenster