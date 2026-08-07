Einwascherbezug MF 35 cm

Einwaschbezug aus Mikrofaser.

Einwaschbezug für alle Kärcher Einwascher Träger. Ideal zur traditionellen Verwendung.

Merkmale und Vorteile
Hochwertige Wischbezüge
  • Kurze Scheuerfasern gewährleisten eine rückstands- und streifenfreie Reinigung.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite (cm) 35
Textilienmaterial PET
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Länge (mm) 390
Abmessungen, verpackt (mm) 390 x 10 x 65
Anwendungsgebiete
  • Fenster