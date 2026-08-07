Einwascherbezug Polyester 35 cm
Einwascher von Kärcher, 35 cm lang. Langfloriger Einwascherbezug zur schnellen Reinigung von Fenstern und weiteren Oberflächen. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.
Einfach nach Gebrauch auswaschbares, 35 Zentimeter langer Einwascherbezug zur schnellen Reinigung von Fenstern, Glas und anderen Oberflächen: der Einwascher von Kärcher. Das langflorige Gewebe aus hochwertigen Fasern gewährleistet eine sehr gute Reinigungsleistung. Mit praktischem Klettverschluss für eine besonders komfortable Anwendung. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (cm)
|35
|Material
|PET / PA
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Länge (mm)
|350
Anwendungsgebiete
- Fenster