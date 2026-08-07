Einwascherbezug Polyester 35 cm

Einwascher von Kärcher, 35 cm lang. Langfloriger Einwascherbezug zur schnellen Reinigung von Fenstern und weiteren Oberflächen. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.

Einfach nach Gebrauch auswaschbares, 35 Zentimeter langer Einwascherbezug zur schnellen Reinigung von Fenstern, Glas und anderen Oberflächen: der Einwascher von Kärcher. Das langflorige Gewebe aus hochwertigen Fasern gewährleistet eine sehr gute Reinigungsleistung. Mit praktischem Klettverschluss für eine besonders komfortable Anwendung. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite (cm) 35
Material PET / PA
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Länge (mm) 350
Einwascherbezug Polyester 35 cm
Anwendungsgebiete
  • Fenster