Aus hochwertigem, kurzflorigem Mischgewebe ist der Einwascher von Kärcher 45 Zentimeter lang und überzeugt mit besten Ergebnissen bei der Reinigung von Fenstern und anderen Oberflächen. Dank einer zusätzlich integrierten Padfläche löst er auch groben Schmutz und stark anhaftende Verkrustungen schnell und effektiv. Mit praktischem Klettverschluss für eine besonders komfortable Anwendung. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.