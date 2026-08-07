Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 45 cm
Der Einwascher von Kärcher aus hochwertigem Mischgewebe ist 45 cm lang und überzeugt mit einer zusätzlichen Padfläche für höchste Reinigungskraft gegen groben Schmutz.
Aus hochwertigem, kurzflorigem Mischgewebe ist der Einwascher von Kärcher 45 Zentimeter lang und überzeugt mit besten Ergebnissen bei der Reinigung von Fenstern und anderen Oberflächen. Dank einer zusätzlich integrierten Padfläche löst er auch groben Schmutz und stark anhaftende Verkrustungen schnell und effektiv. Mit praktischem Klettverschluss für eine besonders komfortable Anwendung. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (cm)
|45
|Material
|100% PET
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Länge (mm)
|450
Anwendungsgebiete
- Fenster