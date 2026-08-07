Classic Schaber 10 x 120 cm

Sicherer Fenster- und Bodenschaber mit Klinge von Kärcher. Länge 120 cm.

Ausgerüstet mit einem 120 Zentimeter langen Stiel und Klinge ist der Fenster- und Bodenschaber perfekt für leichte Arbeiten geeignet. Zudem verfügt der Schaber über eine Schutzkappe für ein Plus an Sicherheit.x

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Material Aluminium / PC
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.7
Abmessungen (L × B) (mm) 105 x 30
Classic Schaber 10 x 120 cm
Anwendungsgebiete
  • Fenster
  • Boden - Trockenreinigung