Classic Schaber 10 x 120 cm
Sicherer Fenster- und Bodenschaber mit Klinge von Kärcher. Länge 120 cm.
Ausgerüstet mit einem 120 Zentimeter langen Stiel und Klinge ist der Fenster- und Bodenschaber perfekt für leichte Arbeiten geeignet. Zudem verfügt der Schaber über eine Schutzkappe für ein Plus an Sicherheit.x
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Material
|Aluminium / PC
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B) (mm)
|105 x 30
Anwendungsgebiete
- Fenster
- Boden - Trockenreinigung