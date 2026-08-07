Premium Schaber Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm

Kleiner Schaber aus Metall von Kärcher. Mit Klinge, Schutzkappe und Kurzhandgriff. Ersatzklingen erhältlich, zum Einsatz mit Aluminium-Teleskopstiel geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD / CLASSIC
Material PP / Stahl / Edelstahl
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.2
Verpackungsgewicht (kg) 0.2
Abmessungen (L × B) (mm) 105 x 230
Abmessungen, verpackt (mm) 105 x 230 x 30

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Premium Schaber Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fenster
  • Boden - Trockenreinigung
Zubehör