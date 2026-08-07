Premium Schaber Safe Grip MultiLink 10 x 23 cm
Kleiner Schaber aus Metall von Kärcher. Mit Klinge, Schutzkappe und Kurzhandgriff. Ersatzklingen erhältlich, zum Einsatz mit Aluminium-Teleskopstiel geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD / CLASSIC
|Material
|PP / Stahl / Edelstahl
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.2
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B) (mm)
|105 x 230
|Abmessungen, verpackt (mm)
|105 x 230 x 30
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
- Fenster
- Boden - Trockenreinigung