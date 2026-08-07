MultiLink Gelenk Teleskopstangen D 21 mm

Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Teleskopstangen.

Gelenk mit MultiLink. Ideal zum Einstellen der Neigung von Geräten mit festem Winkel.

Merkmale und Vorteile
Variable Einstellmöglichkeiten
  • Gelenkverstellung von 0 bis 225° in 15°-Schritten per Knopfdruck.
  • Die Winkeleinstellung ermöglicht stets einen optimalen Anstellwinkel für streifenfreies Arbeiten mit Teleskopstangen.
  • Blitzschnelle Anbringung der Reinigungsgeräte.
Spezifikationen

Technische Daten

Material POM / PA
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 150 x 30 x 20
Abmessungen, verpackt (mm) 150 x 30 x 20

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
  • Fenster