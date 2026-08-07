Teleskopstange MultiLink 2 x 200 cm

Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 2-teilig.

Teleskopstange, um hohe Oberflächen zu erreichen. Ideal zur Außenreinigung und schwer erreichbaren Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Stiellänge (mm) 4000
Material Aluminium / PP / PC / PA
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.9
Verpackungsgewicht (kg) 1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 4000 x 21 x 4000
Abmessungen, verpackt (mm) 4000 x 21 x 4000

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
  • Italienisches Gewinde
Anwendungsgebiete
  • Fenster