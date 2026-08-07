Teleskopstange MultiLink 3 x 350 cm
Teleskopstange aus Aluminium mit D21mm und MultiLink Adapter - 3-teilig.
Teleskopstange, um hohe Oberflächen zu erreichen. Ideal zur Außenreinigung und schwer erreichbaren Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Stiellänge (mm)
|10500
|Material
|Aluminium / PP / PC / PA, glasfaserverstärkt
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|2
|Verpackungsgewicht (kg)
|2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|10500 x 21 x 21
|Abmessungen, verpackt (mm)
|10500
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
- Italienisches Gewinde
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster