Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x

Harter Ersatzwischergummi mit 92 cm Länge von Kärcher. Mit allen V-Schienen Edelstahl von Kärcher einsetzbar.

Zur streifenfreien Reinigung: Der harte Ersatzwischergummi mit 92 Zentimeter Länge von Kärcher. Eine spezielle Form und die Vulkanisation gewährleisten zuverlässig sehr gute Reinigungsergebnisse und eine lange Lebensdauer. Mit allen V-Schienen Edelstahl von Kärcher einsetzbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Material Styrol-Butadien-Kautschuk
Menge (Stück) 10
Gewicht pro Produkt (kg) 0.1
Verpackungsgewicht (kg) 0.6
Länge (mm) 920
Abmessungen, verpackt (mm) 920 x 19 x 20
Anwendungsgebiete
  • Fenster