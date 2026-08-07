Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x
Harter Ersatzwischergummi mit 92 cm Länge von Kärcher. Mit allen V-Schienen Edelstahl von Kärcher einsetzbar.
Zur streifenfreien Reinigung: Der harte Ersatzwischergummi mit 92 Zentimeter Länge von Kärcher. Eine spezielle Form und die Vulkanisation gewährleisten zuverlässig sehr gute Reinigungsergebnisse und eine lange Lebensdauer. Mit allen V-Schienen Edelstahl von Kärcher einsetzbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Styrol-Butadien-Kautschuk
|Menge (Stück)
|10
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.6
|Länge (mm)
|920
|Abmessungen, verpackt (mm)
|920 x 19 x 20
Anwendungsgebiete
- Fenster