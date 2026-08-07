V-Schiene Edelstahl hart 25 cm
Profischiene in 25 cm Länge, mit V-Ausschnitt und variabel einstellbarer Schienenposition von Kärcher. Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, Lieferung inkl. Wischergummi (soft).
Die V-Profischiene in 25 Zentimeter Länge ermöglicht einen schnellen Schienenwechsel, sitzt immer perfekt und bietet zudem eine variabel einstellbare Schienenposition. Gefertigt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl überzeugt die robuste Profischiene darüber hinaus mit langer Lebensdauer. Die Lieferung erfolgt inklusive eines Wischergummis in der Ausführung soft. Mit Wischergriffen von Kärcher einsetzbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|Edelstahl
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.1
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Länge (mm)
|250
|Abmessungen, verpackt (mm)
|250 x 2 x 20
Anwendungsgebiete
- Fenster