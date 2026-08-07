Die V-Profischiene in 45 Zentimeter Länge ermöglicht einen schnellen Schienenwechsel, sitzt immer perfekt und bietet zudem eine variabel einstellbare Schienenposition. Gefertigt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl überzeugt die robuste Profischiene darüber hinaus mit langer Lebensdauer. Die Lieferung erfolgt inklusive eines Wischergummis in der Ausführung soft. Mit Wischergriffen von Kärcher einsetzbar.