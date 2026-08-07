Standard Glasreinigungs Kit 30 cm
Standard Glasreinigungs Kit 30 cm für die Reinigung von Spiegeln, Edelstahl, Glas- und Oberflächen.
Klettsystem und Ultra-Mikrofasertuch zur Reinigung glänzender Oberflächen. Ideal für die Reinigung glänzender Oberflächen im Innenbereich, wie z. B. Vitrinen in Kühltheken und Lebensmittelgeschäften, sowie Glastüren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.4
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B) (mm)
|200 x 70
|Abmessungen, verpackt (mm)
|200 x 70 x 540
Ausstattung
- MultiLink Anschluss
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Glasreinigung