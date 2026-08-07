Standard Glasreinigungs Kit 30 cm

Standard Glasreinigungs Kit 30 cm für die Reinigung von Spiegeln, Edelstahl, Glas- und Oberflächen.

Klettsystem und Ultra-Mikrofasertuch zur Reinigung glänzender Oberflächen. Ideal für die Reinigung glänzender Oberflächen im Innenbereich, wie z. B. Vitrinen in Kühltheken und Lebensmittelgeschäften, sowie Glastüren.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.4
Verpackungsgewicht (kg) 0.5
Abmessungen (L × B) (mm) 200 x 70
Abmessungen, verpackt (mm) 200 x 70 x 540

Ausstattung

  • MultiLink Anschluss
Standard Glasreinigungs Kit 30 cm
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Glasreinigung