Classic MF Tuch Light gelb 38 x 38 cm 20 x

Haltbares und praktisches Mikrofasertuch.

Tuch zur manuellen Oberflächenreinigung. Ideal für jede Art von Verschmutzungen und Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien
Material 80% PET / 20% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Waschzyklen¹⁾ ca. 300
Menge (Stück) 20
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.6
Verpackungsgewicht (kg) 0.7
Abmessungen (L × B) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.

Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Nassreinigung