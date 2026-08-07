Classic MF Tuch Light grün 38 x 38 cm 20 x
Haltbares und praktisches Mikrofasertuch.
Tuch zur manuellen Oberflächenreinigung. Ideal für jede Art von Verschmutzungen und Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 300
|Menge (Stück)
|20
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung