Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien Material 80% PET / 20% PA Textilienmaterial Mikrofaser Waschtemperatur (°C) max. 90 Waschempfehlung (°C) 60 Waschzyklen¹⁾ ca. 300 Menge (Stück) 20 Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg) 0.6 Verpackungsgewicht (kg) 0.7 Abmessungen (L × B) (mm) 380 x 380

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.