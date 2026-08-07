Classic Vlies-Tuch Soft blau 38 x 38 cm 20 x
Thermogebundenes Vliestuch, ideal zum Abstauben.
Tuch zur manuellen Oberflächenreinigung. Für alle Arten von Schmutz und Oberflächen geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Material
|70% Viskose / 20% PP / 10% PE
|Waschtemperatur (°C)
|max. 60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|20
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
|0.4
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B) (mm)
|380 x 400
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung