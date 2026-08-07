Classic Vlies-Tuch Soft gelb 38 x 38 cm 20 x

Thermogebundenes Vliestuch, ideal zum Abstauben. 

Tuch zur manuellen Oberflächenreinigung. Für alle Arten von Schmutz und Oberflächen geeignet. 

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien
Material 70% Viskose / 20% PP / 10% PE
Waschtemperatur (°C) max. 60
Waschzyklen¹⁾ ca. 250
Menge (Stück) 20
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²) 0.2 / 130
Verpackungsgewicht (kg) 0.3
Abmessungen (L × B) (mm) 380 x 400

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.

Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Nassreinigung