Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien Material 70% Viskose / 20% PP / 10% PE Waschtemperatur (°C) max. 60 Waschzyklen¹⁾ ca. 250 Menge (Stück) 20 Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²) 0.2 / 130 Verpackungsgewicht (kg) 0.3 Abmessungen (L × B) (mm) 380 x 400

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.