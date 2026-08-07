Premium MF Tuch Pure gelb 40 x 40 cm 5 x
Vielseitiges Ultramikrofaser Vliestuch, haltbar und saugstark.
Tuch zur manuellen Oberflächenreinigung. Für alle Arten von Schmutz und Oberflächen geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Material
|70% PE / 30% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Waschtemperatur (°C)
|max. 95
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 300
|Menge (Stück)
|5
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.1 / 130
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung