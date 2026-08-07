Premium MF Tuch Pure rot 40 x 40 cm 5 x

Vielseitiges Ultramikrofaser Vliestuch, haltbar und saugstark.

Tuch zur manuellen Oberflächenreinigung. Für alle Arten von Schmutz und Oberflächen geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Textilienart Mehrwegtextilien
Material 70% PE / 30% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Waschtemperatur (°C) max. 95
Waschempfehlung (°C) 60
Waschzyklen¹⁾ ca. 300
Menge (Stück) 5
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²) 0.1 / 130
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 x 400

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.

Premium MF Tuch Pure rot 40 x 40 cm 5 x
Anwendungsgebiete
  • Oberfläche - Nassreinigung