Abfalleimer mit Schwingdeckel 50 L
Abfalleimer mit Schwingdeckel, komplett mit 6 Etiketten für die getrennte Müllsammlung.
Abfallsammler für Müllsammlung, Ideal für allen Objekten. Empfohlene Verwendung der Standard-Müllsäcke im Format 60x65 cm für Abfalleimer mit Schwingdeckel 50 L.
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP
|Kapazität (l)
|50
|Farbe
|Weiß
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.8
|Verpackungsgewicht (kg)
|2.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 315 x 670
|Abmessungen, verpackt (mm)
|390 x 315 x 670