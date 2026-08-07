Abfalleimer mit Schwingdeckel 50 L

Abfalleimer mit Schwingdeckel, komplett mit 6 Etiketten für die getrennte Müllsammlung.

Abfallsammler für Müllsammlung, Ideal für allen Objekten. Empfohlene Verwendung der Standard-Müllsäcke im Format 60x65 cm für Abfalleimer mit Schwingdeckel 50 L.

Spezifikationen

Technische Daten

Material PP
Kapazität (l) 50
Farbe Weiß
Menge (Stück) 1
Gewicht ohne Zubehör (kg) 1.8
Verpackungsgewicht (kg) 2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 390 x 315 x 670
Abmessungen, verpackt (mm) 390 x 315 x 670