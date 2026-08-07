Stark scheuerndes, grünes Reinigungspad zur Grund- und Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen. Das grüne Reinigungspad ist vielseitig einsetzbar und eignet sich dank seiner Kompaktheit insbesondere auf unempfindlichen Böden und Oberflächen zur Intensivreinigung, die für Reinigungsmaschinen nicht zugänglich sind. Zur Bodenreinigung empfehlen wir die Nutzung mit unserem passenden Padhalter mit Stiel und Gelenk, für den manuellen Einsatz auf Oberflächen den Handpadhalter von Kärcher.