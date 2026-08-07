Das weiße Reinigungspad ist sehr vielseitig einsetzbar und eignet sich dank seiner Kompaktheit insbesondere auf solchen Böden und Oberflächen zur schonenden Intensivreinigung, die für Reinigungsmaschinen nicht zugänglich sind. Zur Bodenreinigung empfehlen wir die Nutzung mit unserem passenden Padhalter mit Stiel und Gelenk, für den manuellen Einsatz auf Oberflächen den Handpadhalter von Kärcher. Das Pad aus Vliesfaser mit sanftem Scheuerkorn ist auch zur Reinigung von Oberflächen und Gegenständen aus beispielsweise Edelstahl, Chrom, Kupfer, Porzellan oder Keramik geeignet.