Schwamm grün/weiss 31 x 21 x 7 cm 10 x
Zur kratzfreien und universellen Reinigung von empfindlichen Oberflächen.
Zur kratzfreien Reinigung von empfindlichen Oberflächen, universell einsetzbar, sanfter Schwamm mit offenem, weichem Vlies ohne Schleifmittel, 4-Farben-System zur einfachen Unterscheidung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|10
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|150 / 70 / 50
|Abmessungen, verpackt (mm)
|310 / 210 / 70
Anwendungsgebiete
- Oberfläche - Nassreinigung