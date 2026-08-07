Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x
Schmutzradierer für die gründliche Reinigung ohne Chemie.
Radiert Schuhstreifen auf Böden, löst Kugelschreiberflecken, Tee- und Kaffeeränder, entfernt Schmutz von Möbeln und Küchengeräten etc. – gründliche Reinigung ohne Chemie (auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch testen).
Spezifikationen
Technische Daten
|Schmutzart
|Stark haftende Verschmutzung
|Verschmutzungsgrad
|Hoch
|Menge (Stück)
|12
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 / 60 / 28
|Abmessungen, verpackt (mm)
|100 / 60 / 28
Anwendungsgebiete
- Oberflächenreinigung
- Oberfläche - Nassreinigung
- Oberfläche - Trockenreinigung