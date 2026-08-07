Standard Schmutzradierer 10 x 6 x 2,8 cm 12 x

Schmutzradierer für die gründliche Reinigung ohne Chemie.

Radiert Schuhstreifen auf Böden, löst Kugelschreiberflecken, Tee- und Kaffeeränder, entfernt Schmutz von Möbeln und Küchengeräten etc. – gründliche Reinigung ohne Chemie (auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch testen).

Spezifikationen

Technische Daten

Schmutzart Stark haftende Verschmutzung
Verschmutzungsgrad Hoch
Menge (Stück) 12
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 / 60 / 28
Abmessungen, verpackt (mm) 100 / 60 / 28
Anwendungsgebiete
  • Oberflächenreinigung
  • Oberfläche - Nassreinigung
  • Oberfläche - Trockenreinigung