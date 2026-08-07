WC Garnitur
Einfache, weiße WC-Garnitur, bestehend aus WC-Bürste und stabilem Kunststoffständer.
Toilettenbürstengarnitur in der Farbe Weiß mit reinigungsfreundlichem Bürstenkopf aus Kunststoff und Bürstenhalter. Die Bürste wird diskret durch den Halter verdeckt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Material
|PP / PET
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt (kg)
|0.3
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|370 x 170 x 170
|Abmessungen, verpackt (mm)
|370 x 170 x 170