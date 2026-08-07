WC Garnitur

Einfache, weiße WC-Garnitur, bestehend aus WC-Bürste und stabilem Kunststoffständer.

Toilettenbürstengarnitur in der Farbe Weiß mit reinigungsfreundlichem Bürstenkopf aus Kunststoff und Bürstenhalter. Die Bürste wird diskret durch den Halter verdeckt.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Material PP / PET
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt (kg) 0.3
Verpackungsgewicht (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 370 x 170 x 170
Abmessungen, verpackt (mm) 370 x 170 x 170
WC Garnitur