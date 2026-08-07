Höchste Mobilität bei Reinigungseinsätzen gewährleistet unser Wischwagen mit 80-Millimeter-Rädern und integrierten, schützenden Stoßstangen. Der Einfachfahreimer mit anwenderfreundlicher Universal Presse und blauem 25-Liter-Eimer ist aus 100 Prozent Polypropylen hergestellt, somit sehr hygienisch zu reinigen und umweltfreundlich zu recyceln. Das einteilige Grundgestell sorgt für geringes Gewicht und maximale Robustheit.