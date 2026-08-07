Classic Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L
Korrosionsfreier Einfachfahreimer aus 100 % Polypropylen mit anwenderfreundlicher Universal Presse und großzügigem blauem 25-l-Eimer.
Höchste Mobilität bei Reinigungseinsätzen gewährleistet unser Wischwagen mit 80-Millimeter-Rädern und integrierten, schützenden Stoßstangen. Der Einfachfahreimer mit anwenderfreundlicher Universal Presse und blauem 25-Liter-Eimer ist aus 100 Prozent Polypropylen hergestellt, somit sehr hygienisch zu reinigen und umweltfreundlich zu recyceln. Das einteilige Grundgestell sorgt für geringes Gewicht und maximale Robustheit.
Merkmale und Vorteile
Leicht und robust
- Einteiliges Grundgestell für geringes Gewicht und maximale Robustheit.
Hohe Kompatibilität
- Kompatibel mit gängigen Laschen- und Taschensystemen.
Umweltfreundlich
- Besteht zu 100 % aus Polypropylen und ist damit komplett recycelbar.
Ergonomische Backenmopppresse
Spezifikationen
Technische Daten
|Material
|PP
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|6.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|530 x 430 x 910
|Abmessungen, verpackt (mm)
|530 x 430 x 910
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung
- Boden Waschraum - Nassreinigung