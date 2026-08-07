Universal Presse
Universal Presse mit Alustiel
System mit Universal Presse, geeignet für Laschen-, Taschensystem und Nasswischsystem. Ideal für jede Art von Schmutz und Oberfläche.
Merkmale und Vorteile
Wirksam: Die Presse ist mit einem Mechanismus entworfen, der den Presbacken erlaubt, den Presseboden zu erreichen, keine Einlage nötig
Lange Lebensdauer des Produkts: Die Presse wurde entworfen, um einen langen Lebenszyklus des Produkts zu gewährleisten, Bestseller für TTS seit mehr als 20 Jahren
Handlich: Doppelgriff zum Transport
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.6
|Verpackungsgewicht (kg)
|2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|240 x 230 x 520
|Abmessungen, verpackt (mm)
|240 x 230 x 520