Wirksam: Die Presse ist mit einem Mechanismus entworfen, der den Presbacken erlaubt, den Presseboden zu erreichen, keine Einlage nötig

Lange Lebensdauer des Produkts: Die Presse wurde entworfen, um einen langen Lebenszyklus des Produkts zu gewährleisten, Bestseller für TTS seit mehr als 20 Jahren