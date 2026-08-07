Trolley Mobile Hospitality Climb
Servicewagen. Ideal für die Reinigung und Vorbereitung von Hotelzimmer. Für 2 Zimmer empfohlen - Mit 200 mm Gummiaxialrädern.
Servicewagen mit Axialrädern, inkl. abnehmbarer Wanne, Mehrzwecktaschen, Haken und Klettband zum Befestigen von Arbeitsequipment und beweglichen Trennwänden.
Merkmale und Vorteile
Maximale Flexibilität
- Organisiert: mit vielen beweglichen Trennwänden zur individuellen Gestaltung des Innenraums, die für ein effizientes und leicht zu transportierendes Ordnungssystem sorgen
Einfache Pflege
- Herausnehmbar: Die Innenfächer können einfach und schnell herausgenommen werden, was die Reinigung und Hygiene erleichtert
Sichere und einfache Bedienung
- Handlich: die Axialräder gewährleisten Sicherheit in der Steigung und im Gefälle der Strecke
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8.5
|Verpackungsgewicht (kg)
|10.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Abmessungen, verpackt (mm)
|670 x 470 x 1080