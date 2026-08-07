Trolley Mobile Hospitality Climb

Servicewagen. Ideal für die Reinigung und Vorbereitung von Hotelzimmer. Für 2 Zimmer empfohlen - Mit 200 mm Gummiaxialrädern.

Servicewagen mit Axialrädern, inkl. abnehmbarer Wanne, Mehrzwecktaschen, Haken und Klettband zum Befestigen von Arbeitsequipment und beweglichen Trennwänden.

Merkmale und Vorteile
Maximale Flexibilität
  • Organisiert: mit vielen beweglichen Trennwänden zur individuellen Gestaltung des Innenraums, die für ein effizientes und leicht zu transportierendes Ordnungssystem sorgen
Einfache Pflege
  • Herausnehmbar: Die Innenfächer können einfach und schnell herausgenommen werden, was die Reinigung und Hygiene erleichtert
Sichere und einfache Bedienung
  • Handlich: die Axialräder gewährleisten Sicherheit in der Steigung und im Gefälle der Strecke
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Gewicht ohne Zubehör (kg) 8.5
Verpackungsgewicht (kg) 10.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 670 x 470 x 1080
Abmessungen, verpackt (mm) 670 x 470 x 1080