FloorPro Glanzreiniger RM 755, 2.5l
Völlig streifenfrei abtrocknender Glanzreiniger auf Lösungsmittelbasis zur Unterhalts- und Zwischenreinigung von Böden und Oberflächen. Optimal geeignet für hochglänzende Granitböden.
Ob bei der manuellen Bodenreinigung oder auf großen Flächen mit der Scheuersaugmaschine: Hochglänzende Böden aus Granit oder Gneis sowie anderem Hartgestein benötigen ein spezielles Pflegemittel, das rückstands- und streifenfrei abtrocknet – so wie der FloorPro Glanzreiniger RM 755 von Kärcher. Er eignet sich optimal zur Unterhalts- und Zwischenreinigung dieser hochwertigen Beläge, ist jedoch auch auf anderen Oberflächen bis hin zu ableitfähigen ESD-Böden einsetzbar. Fett, Öl, Ruß und übliche mineralische Verunreinigungen durch Straßenschmutz beseitigt er schnell und zuverlässig. Für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen und eine effiziente Nutzung des Tankvolumens ist er außerdem extra schaumarm eingestellt. FloorPro Glanzreiniger RM 755 ist abscheidefreundlich und hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen, frischen Duft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|2.5
|Verpackungseinheit (Stück)
|4
|pH-Wert
|11
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 120 x 290
Eigenschaften
- Kraftvoller Grund- und Unterhaltsreiniger für alle hochglänzenden harten und elastischen Böden
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Selbstglänzend
- Trocknet streifenfrei auf
- Besonders schaumarm
- Angenehmer, frischer Duft
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Phosphatfrei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Bodenreinigung