FloorPro Pflege-Dispersion RM 784, 5l

Polymerdispersion für die Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege elastischer Bodenbeläge. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenglänzenden Pflegefilm.

Die FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 von Kärcher ist eine pflegende Polymerdispersion mit hoher Deckkraft, die in nur 2 Durchgängen manuell mit einem Flachmopp oder einem Wischwiesel aufgebracht wird, schnell abtrocknet und im Anschluss sehr gut aufzupolieren ist. Vielseitig auf elastischen Linoleum- und PVC-Böden anwendbar eignet sich das Kombiprodukt sowohl zur Beschichtung und Pflegefilmsanierung als auch als Wischpflege. Unschöne Gehspuren beseitigt es dabei effektiv und zuverlässig. FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 bildet – abhängig vom Bodenbelag – einen gemäß DIN 51131 und DIN EN 13893 rutschhemmenden sowie schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenmatten Pflegefilm.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 2
pH-Wert 8
Gewicht (kg) 5.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784, 5l
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784, 5l

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Anwendungsgebiete
  • Bodenpflege
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