FloorPro Pflege-Dispersion RM 784, 5l
Polymerdispersion für die Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege elastischer Bodenbeläge. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenglänzenden Pflegefilm.
Die FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 von Kärcher ist eine pflegende Polymerdispersion mit hoher Deckkraft, die in nur 2 Durchgängen manuell mit einem Flachmopp oder einem Wischwiesel aufgebracht wird, schnell abtrocknet und im Anschluss sehr gut aufzupolieren ist. Vielseitig auf elastischen Linoleum- und PVC-Böden anwendbar eignet sich das Kombiprodukt sowohl zur Beschichtung und Pflegefilmsanierung als auch als Wischpflege. Unschöne Gehspuren beseitigt es dabei effektiv und zuverlässig. FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 bildet – abhängig vom Bodenbelag – einen gemäß DIN 51131 und DIN EN 13893 rutschhemmenden sowie schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenmatten Pflegefilm.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|5
|Verpackungseinheit (Stück)
|2
|pH-Wert
|8
|Gewicht (kg)
|5.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Videos
Anwendungsgebiete
- Bodenpflege