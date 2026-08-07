FloorPro Wischpflege Extra RM 780, 2.5l
Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.
Die FloorPro Wischpflege Extra RM 780 ist der optimale Unterhaltsreiniger nach dem Beschichten mit unserer Pflege-Dispersion RM 784 sowie der Schutz-Dispersion RM 782. Das Reinigungs- und Pflegemittel auf Basis wasserlöslicher Polymere bildet keine Schichten auf Oberflächen, löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen und eignet sich auch für empfindlichere Bodenbeläge wie Elastomer (Gummi) oder PVC. Darüber hinaus ist es auch auf ableitfähigen ESD-Böden einsetzbar und dank seiner gemäß DIN V 18032-2:2001-04 gutachterlich bestätigten rutschhemmenden Eigenschaften insbesondere auch zur Reinigung in Sport- und Mehrzweckhallen geeignet. Die schaumarm eingestellte FloorPro Wischpflege Extra RM 780 ist genauso zur Anwendung mit Scheuersaugmaschinen ausgelegt wie zur klassischen, manuellen Reinigung. Profis in der Gebäudereinigung profitieren dazu von einer hohen Anwendersicherheit des kennzeichnungsfreien Mittels.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|2.5
|Verpackungseinheit (Stück)
|4
|pH-Wert
|9
|Gewicht (kg)
|2.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|255 x 255 x 290
Kompatible Geräte
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 300 R I Bp
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah Retail
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm
- Classic Baumwolle Mopp Laschen 40 cm
- Premium MF Mopp Safe blau Laschen EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mopp Safe blau Tasche EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mopp Schlaufen Laschen 40 cm
- Premium MF Mopp Schlaufen blau Klettsystem 40 cm
- Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm
- Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mopp Verzwirnt blau Laschen EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mopp Verzwirnt blue Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Standard MF Mopp Schnittflor Tasche 40 cm
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R Bp
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R DOSE (Scheibe)
- B 250 R DOSE (Walze)
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I DOSE (Scheibe)
- B 250 R I DOSE (Walze)
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts
- B 300 R I LPG + Seitenschrubbdeck rechts
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 4.300
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Anwendungsgebiete
- Bodenreinigung