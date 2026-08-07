Unser VehiclePro Klear!Brush RM 891 ist ein hocheffektives Bürstenshampoo mit hydrophobem Effekt für beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei der Pkw- und Nfz-Wäsche in Fahrzeugwaschanlagen. Es erhöht die Bürstengleitfähigkeit, hilft so, die Lackoberflächen zu schonen, und unterstützt darüber hinaus den Selbstreinigungsprozess der Bürsten, erhält den Wert und verlängert deren Funktionalität. Das sehr ergiebige Bürstenshampoo der Kärcher Klear!Line ermöglicht die Reinigung von bis zu 200 Pkw pro Liter und ist somit besonders wirtschaftlich. Klear!Brush RM 891 kann bei Bedarf auch als Aktivschaum verwendet werden. Es ist VDA-konform und im Ölabscheider schnell öl- und wassertrennend. In der Formulierung enthaltene Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar.