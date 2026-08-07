VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
Hochkonzentriertes, trocknungsförderndes Bürstenshampoo zur intensiven, lackschonenden Reinigung. Unterstützt die Selbstreinigung und verlängert die Funktionalität der Bürsten. VDA-konform.
Unser VehiclePro Klear!Brush RM 891 ist ein hocheffektives Bürstenshampoo mit hydrophobem Effekt für beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bei der Pkw- und Nfz-Wäsche in Fahrzeugwaschanlagen. Es erhöht die Bürstengleitfähigkeit, hilft so, die Lackoberflächen zu schonen, und unterstützt darüber hinaus den Selbstreinigungsprozess der Bürsten, erhält den Wert und verlängert deren Funktionalität. Das sehr ergiebige Bürstenshampoo der Kärcher Klear!Line ermöglicht die Reinigung von bis zu 200 Pkw pro Liter und ist somit besonders wirtschaftlich. Klear!Brush RM 891 kann bei Bedarf auch als Aktivschaum verwendet werden. Es ist VDA-konform und im Ölabscheider schnell öl- und wassertrennend. In der Formulierung enthaltene Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|11
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21.1
Eigenschaften
- Effektives Bürstenshampoo für die PKW- und Nutzfahrzeug-Wäsche
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Bereitet ein perfektes Trockenergebnis durch hydrophoben Effekt vor
- Sorgt für optimale Gleitfähigkeit der Bürste
- Hochkonzentriert
- VDA-konform
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Anwendungsgebiete
- Autos
- Nutzfahrzeugwäsche