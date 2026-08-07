VehiclePro Klear!Foam RM 892, 20l
Hochkonzentrierter Schaumreiniger: sehr gute Schaumbildung, beste Schmutzlösung, sehr hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform.
Beim Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen überzeugt unser schaumintensiver Aktivschaum VehiclePro Klear!Foam RM 892 mit höchster Ergiebigkeit, geringster Dosierung und sehr guten Reinigungsergebnissen. Der hochkonzentrierte Schaumreiniger beseitigt zuverlässig Öle, Fette und mineralische Verschmutzungen und erhöht gleichzeitig die Gleitfähigkeit der Bürsten – für eine besonders lackschonende Reinigung von Pkw und Nfz. Dazu erzeugt er einen stabilen und einfach abspülbaren Schaumteppich mit hohem Schmutztragevermögen und bereitet mittels hydrophoben Effekts ein perfektes Trocknungsergebnis vor. Klear!Foam RM 892 kann bei angepasster Dosierung auch als Schaumregen/Schaumwand oder als Bürstenshampoo eingesetzt werden. Enthaltene Tenside sind umweltverträglich nach OECD biologisch abbaubar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|10
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21.1
Eigenschaften
- Schaumintensives Bürstenshampoo für die PKW-Wäsche
- Entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Erzeugt ein stabilen und effektiven Schaumteppich
- Bereitet ein perfektes Trockenergebnis durch hydrophoben Effekt vor
- Spezielle Inhaltsstoffe unterstützen eine langanhaltende Konservierung der Fahrzeugoberfläche
- Hochkonzentriert
- VDA-konform
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Anwendungsgebiete
- Autos
- Nutzfahrzeugwäsche