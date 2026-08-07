VehiclePro Klear!Glow RM 894 von Kärcher ist eine hochkonzentrierte, extrem sparsam dosierbare und VDA-konforme Wachspflege für Pkw und Nfz zum Einsatz in Fahrzeug- und SB-Waschanlagen. Das wirkungsvolle Wachs erzeugt eine hochglänzende Konservierung, die den Lack für bis zu 8 Folgewäschen vor schädigenden Umwelteinflüssen schützt. Die spezielle Formulierung bewirkt dabei eine Oberflächenmodifikation, die eine bessere Lichtreflexion und damit eine dauerhaft hochglänzende Pflegeschicht ermöglicht. Dazu sorgt das Wachs durch hydrophobe Effekte für hervorragende Trocknungsergebnisse und steht mit einer Ergiebigkeit von rund 100 Pkw pro Liter auch für höchste Wirtschaftlichkeit.