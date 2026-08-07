VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|12
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22.4
Eigenschaften
- Hochkonzentriert
- Starke Reinigungswirkung und trotzdem schonend zur Fahrzeugoberfläche
- Erzeugt mühelos ein hervorragendes Reinigungsergebnis
- Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Lässt Insektenverschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Anwendungsgebiete
- PKW´s