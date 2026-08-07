VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l

VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 12
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 22.4
Eigenschaften
  • Hochkonzentriert
  • Starke Reinigungswirkung und trotzdem schonend zur Fahrzeugoberfläche
  • Erzeugt mühelos ein hervorragendes Reinigungsergebnis
  • Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
  • Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Lässt Insektenverschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an
  • Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Anwendungsgebiete
  • PKW´s
Zubehör