VehiclePro Klear!Rim RM 896, 20l
Extrem reinigungsstarker Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Hochkonzentriert, alkalisch und gleichzeitig besonders materialschonend.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 ist der Premium-Felgenreiniger von Kärcher zur mühelosen Beseitigung der hartnäckigsten Verschmutzungen bei der Fahrzeugwäsche. Geeignet zum Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen entfernt der hochkonzentrierte Reiniger aus der Kärcher Klear!Line Rückstände von Bremsstaub, Reifenabrieb, Kalk und Streusalz schnell, zuverlässig und hocheffektiv. Das materialschonende Premiumprodukt greift dabei weder die Beschichtungen von Aluminium- und Stahlfelgen noch unbeschichtete Betonböden oder Radmulden aus Stahl an. Dazu ist VehiclePro Klear!Rim RM 896 mit einer Reinigungsleistung von rund 400 Felgen pro Liter sehr ergiebig und zu über 90 Prozent biologisch abbaubar – Tenside nach EEC 648/2004.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22.8
Eigenschaften
- Hochwirksamer Felgenreiniger
- Entfernt zuverlässig Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzrückstände und Kalkflecken
- Materialschonend
- Greift unbeschichtete Betonböden und Rad-Einfahrmulden aus Stahl nicht an
- Schnell wirksam
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Über 90 % biologisch abbaubar
- NTA-frei
- Hochkonzentriert
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Anwendungsgebiete
- Felgenreinigung