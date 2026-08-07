VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20l

Die Fahrzeugpflege für ein perfektes Oberflächen-Finish und höchste Ansprüche erzeugt einen beeindruckenden Glanzeffekt sowie einen dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen. VDA-konform.

VehiclePro Klear!Shine RM 895 ist die Highend-Wachspflege mit Langzeitschutz von Kärcher. Entwickelt zur Anwendung in Pkw-Waschanlagen und mit bis zu 125 Fahrzeugen pro Liter Konzentrat extrem ergiebig, erfüllt das Wachs auch höchste Ansprüche. Es erzeugt ein perfektes Oberflächen-Finish mit einem beeindruckenden Glanzeffekt - unabhängig davon, ob hartes oder weiches Wasser zum Einsatz kommt und ohne dabei Rückstände auf Fahrzeugscheiben zu hinterlassen. Die hochglänzende Konservierung schützt den Lack für bis zu 8 Folgewäschen, sorgt für einen langanhaltenden Abperleffekt auf der Lackoberfläche und sorgt somit für ein hervorragendes Trocknungsergebnis und ist selbstverständlich VDA-konform.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 20.5
VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20l
VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20l
VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20l
VehiclePro Klear!Shine RM 895, 20l
Anwendungsgebiete
  • Autos