VehiclePro Klear!Shine RM 895 ist die Highend-Wachspflege mit Langzeitschutz von Kärcher. Entwickelt zur Anwendung in Pkw-Waschanlagen und mit bis zu 125 Fahrzeugen pro Liter Konzentrat extrem ergiebig, erfüllt das Wachs auch höchste Ansprüche. Es erzeugt ein perfektes Oberflächen-Finish mit einem beeindruckenden Glanzeffekt - unabhängig davon, ob hartes oder weiches Wasser zum Einsatz kommt und ohne dabei Rückstände auf Fahrzeugscheiben zu hinterlassen. Die hochglänzende Konservierung schützt den Lack für bis zu 8 Folgewäschen, sorgt für einen langanhaltenden Abperleffekt auf der Lackoberfläche und sorgt somit für ein hervorragendes Trocknungsergebnis und ist selbstverständlich VDA-konform.