VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic, 20l

Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild.

Die perfekte Wahl für SB-Waschanlagen, die nicht über eine Gebläsetrocknung verfügen, sowie zur Verwendung mit Hochdruckreinigern: das flüssige VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic. Der effektive Glanztrockner ist mit allen Wasserqualitäten und bei allen Wasserhärten wirkungsvoll einsetzbar – in Verbindung mit Osmosewasser ermöglicht er ein fleckenloses Abtrocknen der Oberfläche und erzeugt einen spiegelnden Hochglanz. Der Lack von Pkw, Nfz und Zweirädern wird damit zuverlässig bis zu 1 Monat vor Umwelteinflüssen geschützt. Das Sprühwachs ist VDA-konform, frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen, darüber hinaus sind enthaltene Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Mit einer Ergiebigkeit von bis zu 120 Nutzfahrzeugen pro Liter ist VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic außerdem sehr wirtschaftlich anwendbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 4
Gewicht (kg) 19.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 21.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 230 x 430
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic, 20l
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • PKW´s, Nutzfahrzeuge, Zweiräder
  • PKW´s
Zubehör