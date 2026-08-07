VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic, 20l

VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und trocknet Fahrzeuge sehr wirtschaftlich. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.

Unsere VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic eignet sich bei allen Wasserhärten zur Verwendung bei der Pkw- und Nfz-Wäsche in Fahrzeugwaschanlagen. Der effiziente Basistrockner lässt den Wasserfilm schnell und großflächig aufreißen und sorgt so für sehr gute Trocknungsergebnisse. Zudem ist 829 Classic. Das Mittel ist zudem VDA-konform, frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen, enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Die hohe Ergiebigkeit von bis zu 70 Pkw pro Liter erlaubt eine sehr wirtschaftliche Verwendung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 3
Gewicht (kg) 20.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 21
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic, 20l
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • PKW´s
  • Nutzfahrzeugwäsche
Zubehör