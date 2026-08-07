VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic, 20l
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und trocknet Fahrzeuge sehr wirtschaftlich. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.
Unsere VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic eignet sich bei allen Wasserhärten zur Verwendung bei der Pkw- und Nfz-Wäsche in Fahrzeugwaschanlagen. Der effiziente Basistrockner lässt den Wasserfilm schnell und großflächig aufreißen und sorgt so für sehr gute Trocknungsergebnisse. Zudem ist 829 Classic. Das Mittel ist zudem VDA-konform, frei von Mineralölen und Mineralkohlenwasserstoffen, enthaltene Tenside sind nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar. Die hohe Ergiebigkeit von bis zu 70 Pkw pro Liter erlaubt eine sehr wirtschaftliche Verwendung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|3
|Gewicht (kg)
|20.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Anwendungsgebiete
- PKW´s
- Nutzfahrzeugwäsche