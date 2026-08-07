Desinfektionsmittel, flüssig RM 735, 5l
Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).
Ideal geeignet zum Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, in Gastronomie und Hotellerie, im Gesundheitswesen und an vielen weiteren Orten überzeugt unser nach EN 14476 getestetes Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 mit höchster Wirksamkeit gegen ein sehr breites Spektrum an Krankheitserregern bis hin zum neuartigen Coronavirus, SARS-CoV-2. Trotz seiner starken bakteriziden, levuroziden und begrenzt viruziden Wirkung ist es besonders materialverträglich und kann sogar auf Acrylglas (Plexiglas®), Linoleum, PVC und eloxiertem Aluminium eingesetzt werden. Dabei ist das Ausbringen sowohl über eine klassische Sprüh-Wisch-Desinfektion als auch großflächig mithilfe eines Reinigungsmittel-Sprayers, einer Scheuersaugmaschine, eines Hochdruckreinigers oder des PS 4/7 Bp Mister möglich. Das Desinfektionsmittel RM 735 ist pH-neutral, frei von Aldehyden, Phenolen, Alkohol oder Chlor und verursacht keinerlei Geruchsbelastung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|5
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.1
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- WPD 200 Adv. Black
- WPD 200 Adv. S Black
- WPD 200 Adv. S White
- WPD 200 Adv. White
- WPD 200 Basic Black
- WPD 200 Basic S Black
- WPD 200 Basic S White
- WPD 200 Basic White
- WPD 25
- WPD 25 Sparkle
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 1050 De Cage
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/13 P
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 830 BS
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Milchküche
- Flächendesinfektion
- Aufenthalts- und Behandlungsräume
- Fitness-und Wellnessbereich
- Sanitärbereich
- Zur äußerlichen Desinfektion und Desinfektion des Wasserausgabebereichs der WPD-Wasserspender.