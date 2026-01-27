PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81, 10l

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 12.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11.5
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Transportbereich und Geräte
  • Fahrzeug-/Motorwäsche
  • Teilereinigung
  • Oberflächenentfettung
  • Planenreinigung
  • Boden-und Oberflächenreinigung
Zubehör