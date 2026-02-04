Der neutrale PressurePro Aktivreiniger RM 55 von Kärcher ist ein vielseitig einsetzbarer, tensidbasierter, silikonfreier und ölabscheiderfreundlicher Universalreiniger, der speziell für Kaltwasseranwendungen mit Hochdruck entwickelt wurde. Er entfernt zuverlässig Öle, Fette, Proteine, aber auch Pollen, Insektenrückstände sowie diverse Emissionsverschmutzungen und eignet sich sehr gut zur Anwendung auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie bei Aluminium, Kunststoffen und lackierten Flächen. Damit ist der Aktivreiniger sowohl als Fassadenreiniger als auch zur Reinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Kühlräumen und Transportbändern in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Dazu überzeugt er auch bei der materialschonenden Säuberung von Warte- und Raucherkabinen an Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie von Kunststoffmobiliar in der Außengastronomie.