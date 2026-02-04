PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55, 2.5l
Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.
Der neutrale PressurePro Aktivreiniger RM 55 von Kärcher ist ein vielseitig einsetzbarer, tensidbasierter, silikonfreier und ölabscheiderfreundlicher Universalreiniger, der speziell für Kaltwasseranwendungen mit Hochdruck entwickelt wurde. Er entfernt zuverlässig Öle, Fette, Proteine, aber auch Pollen, Insektenrückstände sowie diverse Emissionsverschmutzungen und eignet sich sehr gut zur Anwendung auf alkaliempfindlichen Oberflächen wie bei Aluminium, Kunststoffen und lackierten Flächen. Damit ist der Aktivreiniger sowohl als Fassadenreiniger als auch zur Reinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Kühlräumen und Transportbändern in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Dazu überzeugt er auch bei der materialschonenden Säuberung von Warte- und Raucherkabinen an Haltestellen, Bahnhöfen und Flughäfen sowie von Kunststoffmobiliar in der Außengastronomie.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|2.5
|Verpackungseinheit (Stück)
|4
|pH-Wert
|10
|Gewicht (kg)
|2.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|129 x 127 x 300
Eigenschaften
- Universelles Hochdruckreinigungsmittel
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Sehr gute Reinigungseigenschaften speziell mit Kaltwasser
- Materialschonend
- Angenehmer, frischer Duft
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Silikonfrei
- Für alkalieempfindliche Oberflächen (z.B. Aluminium) geeignet
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 1050 De Cage
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Teilereinigung
- Fassadenreinigung
- Textile Oberflächen