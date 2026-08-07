PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25, 20l

Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fette und Eiweiße.

Dank seines breiten Wirkspektrums bietet der saure PressurePro Aktivreiniger RM 25 von Kärcher vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der gründlichen Reinigung mit Hochdruckreinigern. Kraftvoll entfernt das Reinigungsmittel Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fetten und Eiweißen. Damit eignet es sich sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich, zur Grundreinigung von Kühlhäusern und -räumen sowie von Sanitärbereichen wie in Schwimmbädern oder öffentlichen Toiletten wie an Raststätten, an Flughäfen oder Bahnhöfen. Auch Milchkammern und Melkstände in der Landwirtschaft reinigt die leistungsstarke Kombination aus reinigungsaktiven Tensiden, Phosphor- und Salzsäure sowie einem wirkungsvollen Korrosionsschutz zum Schutz von Metallen gründlich und sicher. Dazu ist der PressurePro Aktivreiniger RM 25 sehr sparsam dosierbar und senkt so die Materialkosten bei der Reinigung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht (kg) 21.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 22.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 230 x 430
Eigenschaften
  • Effektives Hochdruckreinigungsmittel
  • Löst starke Kalk-, Rost-, Fett-, Eiweiß-, Bier- und Milchstein-Verschmutzungen
  • Materialschonend
  • Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
  • Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
  • Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
  • NTA-frei
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25, 20l
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25, 20l
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25, 20l
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
  • Z 20 Enthält But-2-in-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fassreinigung
  • Milchküche
  • Sanitärbereich
  • Lebensmittel-Tankwagen
Zubehör