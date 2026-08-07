PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri, 10l

Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 13.2
Eigenschaften
  • Besitzt hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt einfachst organisches Material wie Dung und Schmutz und Futterreste
  • Dringt hervorragend auch in angetrocknetem Dung ein
  • Völlig biologisch abbaubar
  • Greift keine Stalleinrichtungen an (Korrosionsinhibitoren)
  • Keinen negativen Einfluss auf den Güllekanal und Biogasanlagen
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri, 10l
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri, 10l
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri, 10l
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri, 10l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Stallreinrichtungen, Melkstände
Zubehör